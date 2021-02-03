نائبة رئيس التيار مارتين كتيلي: الرئيس الحريري في مأزق ولا اعتقد ان الدول التي يزورها اقرب إليه من قصر بعبدا

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اشارت نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي في حديث للـ OTV ان "الرئيس الحريري في مأزق منذ ان تكلّف، ولا اعتقد ان الدول التي يزورها هي اقرب إليه من قصر بعبدا" واضافت "لا خلاف شخصي مع الحريري، ولا يمكنه ان يترأس حكومة اختصاصيين"

واعتبرت ان "البعض يريد ان يعود الى قبل ال 2005، اليوم رئيس الجمهورية هو العماد عون، وتأليف الحكومة تتم بالشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف" كما واكدت كتيلي ان "الهدف ليس تأليف الحكومة، بل هي وسيلة لتحقيق أهداف، يجب ان تتشكّل خطة إنقاذية وتنفيذها يكون عبر اختصاصيين يقومون بإصلاحات"



كما وقالت كتيلي "عندما ندعو الرئيس الحريري لزيارة بعبدا لتشكيل حكومة، لا يعني انّنا نُحرجه لإخراجه" ومضيفةً ان "التيار الوطني الحر لم يطلب شيئاً من الحكومة" واكدت ان "المعطّل الفعلي هو اي شخص لا يريد التعاطي مع رئيس الجمهورية واي شخص لا يريد التدقيق الجنائي، وتركّز الحديث بين ماكرون والرئيس عون على التدقيق الجنائي"

واضافت نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية ان "اذا فعلاً يريدون التدقيق الجنائي، كان بالإمكان السير بالتدقيق منذ سنة واكث، والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكشف كلّ الإنفاق الذي حصل في الوزارات من دون استثناء، كما وانّ التدقيق الجنائي لتحرك بالتوازي مع القضاء والحكومة اللبنانية"



وطلبت كتيلي من القُضاة اتخاذ الاجراءات السريعة في كلّ الأمور، لأن الوضع لا يحتمل المماطلة، والدليل الأكبر ما حصل بانفجار المرفأ، بحيث ان لا دليل حتّى اليوم عن السبب وراء هذا الإنفجار.