اجتماع لجنة الاقتصاد برئاسة فريد البستاني: ننتظر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بترشيد الدعم وما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه

A + A -

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط قبل ظهر اليوم اجتماعا إلكترونياً برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور النواب السادة ألكسندر ماتوسيان، أمين شري، علي درويش، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش وإدي ابي اللمع.



في البداية استمع النواب من النائب البستاني لما جرى في لقاء البارحة الذي شارك فيه إلى جانب النائب علي بزي والذي عقد مع دولة نائب رئيس الحكومة زينة عكر ووزير الاقتصاد راوول نعمه، ومما قاله البستاني أنهم في انتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بترشيد الدعم وما سيصدر عنها من قرارات ليبنى على الشيء مقتضاه.



كذلك وفي إطار اللقاءات مع ذوي الاختصاص شارك الاختصاصي المصرفي جان رياشي في الاجتماع وعرض وجهة نظره لسبل الحل وما يمكن القيام به على صعيد خطة النهوض المالي والاقتصادي، ومما قاله رياشي أنه يجب وضع إصلاحات بنيوية للقطاع المصرفي وضرورة الفصل بين الهيئات الرقابية لمصرف لبنان وهيئات الرقابة على المصارف، وطالب بعقد لقاء والتشاور في الحلول بين مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة اللبنانية.

ومن ثم جرى نقاش في العمق بين اعضاء اللجنة ورياشي لا سيما حول قضايا ال Capital control وCurrency board أي هيئة مراقبة إصدار النقد، وبحسب رياشي فإنه يجب وضع خطط جديدة مستدامة بحيث يكون الحل مستداماً وليس ظرفياً.



وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من اللقاءات حول خطط النهوض الاقتصادي وكيفية مساعدة العائلات الأكثر فقراً.