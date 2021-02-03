مستشار وزير الصحة ومدير مكتب ابي رميا تفقدا المركز الصحي في قرطبا تمهيدا لتجهيزه

A + A -

زار مستشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن الدكتور حسن عمار يرافقه رمزي معوض ومدير مكتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا هاني عماد الهاشم، المركز الصحي في قرطبا، استكمالا للمتابعة الحثيثة من ابي رميا لملف المركز الصحي في قرطبا وتحويله الى مستشفى على صعيد جرد جبيل وبعد مراجعته أمس وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال بالموضوع عينه.

وكان في استقبال الوفد مدير المركز عباد السخن، الذي أطلعهم على الأعمال الجارية ميدانيا من توسيع وترميم وتجهيز للبناء القائم، على أمل أن يصبح المستشفى جاهزا لاستقبال مرضى كورونا خلال شهرين.

وأثنى الوفد على "حسن الادارة والشفافية في العمل".