اجتماع عربي طارئ .. ولبنان يشارك

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علمت "المركزية" ان وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة سيتوجه إلى القاهرة الاثنين المقبل لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.



وينعقد الاجتماع بطلب كل من مصر والاردن، ومن المتوقع أن يتفق المجتمعون على موقف موحد يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.



وبحث وهبه في جدول أعمال الاجتماع مع سفير مصر لدى لبنان ياسر محمد علوي وقبل اسبوع مع سفير الاردن وليد عبد الرحمن جفال اللذين ركزا على أهمية تحيبد نقاط الخلاف بين الدول العربية.