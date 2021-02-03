أجهزة تنفّس من جامعة الروح القدس والرهبانية اللبنانية المارونية وجمعية سوليداريتي لمستشفى سيدة المعونات‎

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بعد اشتداد حدّة الأزمة التي أثقلت كاهل الوطن، خصوصًا في القطاعين الصحي والاقتصادي، قامت جامعة الروح القدس – الكسليك بسلسلة مبادرات من شأنها تلبية حاجات المجتمع الملحّة في الوقت الراهن. وقد ساهمت الجامعة حديثًا مع الرهبانية اللبنانية المارونية وجمعية سوليداريتي Solidarity بشراء عدد إضافي من أجهزة التنفّس وتقديمها إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي بهدف تأمين خدمة أفضل لمرضى الكورونا.



وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من المبادرات التعاونية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في لبنان. وتندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتحلّى بها الجامعة، إبنة الرهبانية اللبنانية المارونية، المتميّزة بتاريخ عريق ورسالة سامية تتخطى تقديم تعليم عالي الجودة، إلى الالتزام بمبدأ التضامن والتكافل والقيام بجهود حثيثة تخدم المجتمع.