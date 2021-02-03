البنزين الى 50 ألف ليرة؟

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علّق نقيب موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا على الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات في لبنان، قائلاً: “أسعار النفط عالمياً تؤثر على السوق في لبنان لاننا لسنا بلداً منتجاً وسعر برميل النفط اليوم عالمياً 58 دولار، ومشكلة المشاكل في لبنان هي سعر الدولار فيما الدولة اللبنانية تدعم 85% من سعر المحروقات فيما 15 % ندفعها على اساس سعر المنصة، واليوم لا دولار في البلد ونحن نؤمن الدولارات من السوق”.



وفي رده على سؤال قال ابو شقرا: “حسب الأرقام يتوقع ان يصل سعر صفيحة البنزين الى 50 الف ليرة لبنانية”.