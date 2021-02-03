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هذا ما قاله البزري عن فتح البلد

3
FEBRUARY
2021
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نبّه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري من تجاوز نسبة الوفيات بكورونا الـ1 % من نسبة المصابين اليوم، معتبرًا أنّ هذا الرقم غير مريح ونحتاج لدراسته اكثر.


البزري وفي حديثٍ تلفزيوني أكّد أنّ الدولة اللبنانية لا تتقاضى اي أموال من صندوق النقد الدولي عن المرضى الذين يتوفون بسبب فيروس كورونا.


أمّأ عن اللقاحات، أوضح أنّه "اصبح لدينا لقاحات غير لقاحات "الفايزر" وشركة "كوفاكس" عرضت علينا لقاح "استرازنيكا" كما ان اللقاح الروسي مريح جداً وقد حصلنا على دراسة عن هذا اللقاح".


ولفت البزري إلى أنّه مع فتح البلد تدريجيًا لأنّ الاقفال من الناحية الطبية مفيد لكن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية سيء.

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