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استعدّوا للمنخفض الجوي .. الطقس ماطر وثلوج

3
FEBRUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وانخفاضها في المناطق الداخلية ورياح ناشطة أحياناً. تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في المناطق الداخلية والجنوبية في الفترة الليلية وتكون مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على 1900 متر وما فوق. تخف حدة الأطار في فترة ليل الخميس/ فجر الجمعة ويتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة.


وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي إلى طقس ماطر.
- معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، و انخفاضها في المناطق الداخلية ورياح ناشطة أحياناً. تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في المناطق الداخلية والجنوبية في الفترة الليلية وتكون مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على 1900متر وما فوق. تخف حدة الأمطار في فترة ليل الخميس/ فجرالجمعة ويتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع هطول أمطار صباحية خصوصاً في المناطق الداخلية والجنوبية، وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. تنحسر الأمطار في فترة الظهيرة و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 12 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 19 درجة، في الداخل من 5 إلى 20 درجة.

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