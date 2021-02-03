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هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر: إن دعم أطباء لبنان يتم عبر خطوات عملية واضحة وليس بالتنظير على وسائل الإعلام

3
FEBRUARY
2021
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بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر

تقدم اعضاء هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر، اعضاء مجلس نقابة الأطباء، الدكتور مروان الزغبي، و الدكتور وسيم بيطار، والدكتور جورج روحانا، باقتراح لتغطية كلفة الإستشفاء الناتجة عن الإصابة بفايروس كورونا للأطباء المنتسبين للنقابة والمتقاعدين، عن طريق دفع فروقات تغطية الجهات الضامنة بنسبة ١٠٠ % كما تأمين كلفة الأدوية والمستلزمات الطبية المستعملة لعلاج كورونا على أن تكون هذه التغطية عبر صندوق الإعانة.
ولم يلق هذا الاقتراح للأسف دعم باقي أعضاء مجلس النقابة.

تستغرب هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر كيف لأعضاء نقابة منتخبين من قبل أطباء لبنان ومؤتمنين على مصلحة هؤلاء الأطباء أن يرفضوا مشروع إقتراح يضمن حمايتهم في ظل جائحة غير مسبوقة.
كما تتساءل الهيئة عن ماهية وجود صندوق للإعانة إذا لم يُستخدم في هذه الظروف عوناً للمصابين بكورونا من الزملاء الأحباء، و تطرح السؤال البديهي عن جدوى وجود صناديق ومدخرات في نقابة الاطباء ان لم تكن لمساعدة هؤلاء على الصمود في الأوقات الصعبة. فهل ينتظر اعضاء المجلس الكرام ظروفا اقسى واصعب واكثر سوادا من التي نمر بها ليستعملوا قرش الاطباء الابيض؟
إن دعم أطباء لبنان الذين يواجهون الفايروس باللحم الحي يتم عبر خطوات عملية واضحة وليس بالتنظير على وسائل الإعلام أو بإطلاق شعارات طنانة دون ترجمة واقعية.

تضع هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر جميع أعضاء مجلس النقابة على مختلف توجهاتهم السياسية أو الحزبية أو المناطقية أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والنقابية، و تدعوهم إلى التعالي عن أي مصالح وتغليب مصلحة الطبيب اللبناني الذي يستحق ليس فقط التقدير على عطاءاته الجمة، بل أيضاً المساعدة الحقيقية ومدّه بوسائل الصمود.

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