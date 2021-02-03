أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 شباط 2021

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سفير أوروبي سابق في لبنان عايَشَ ولادة حركة 14 آذار إن الكلام الصادر عن زميله السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان حول مستقبل العلاقة الأميركية مع سورية، قد يشكل رصيداً أميركياً للتأثير على مواقف أطراف لبنانيّة إذا تمّ تكليف فيلتمان بمهمة ترتبط بتبنّي مبادرة مركز جيمي كارتر حول سورية التي شارك فيلتمان بوضعها.



كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يتخذ وزير الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي حول إيران توني بلينكن وروبرت مالي من باريس محطة دائمة لمتابعتهما للملفات الدولية والإقليمية وأن هويتهما الفرنكوفونية والحاجة الأميركية للقناع الأوروبي في الكثير من العناوين الشائكة ستمنحان فرنسا مكانة أكبر من قدراتها وحجم نفوذها.



اللواء : أسرار

لغز

تردّد أن تأنيباً وجِّه للجهة الطبية المسؤولة عن كشف أجواء اللجنتين العلمية والصحية، في ما خص مصير الإقفال العام في البلاد، بعد الإثنين المقبل!



غمز

وفقاً لمعلومات نائب في كتلة وازنة، فان الاتصالات لم تنقطع بين حزب فاعل، وفريق الرئيس المكلف.



همس

صُدم دبلوماسي شرقي كبير، بعدم حماسة دولة إقليمية للتعاون الجدّي مع مبادرة نقودها هذه الدولة في لبنان!

ندا الوطن : خفايا

تبين أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار كمصاريف تشغيلية لمشروع الأسر الأكثر فقراً الممول من البنك الدولي، وبدأت الأحزاب السياسية التنافس على الشركات التي سيتم التعاقد معها لإجراء أعمال المسح الميداني للعائلات وتعبئة الاستمارات والتي من المتوقع أن توظّف حوالى 1000 شخص.

تردد أنّ الشركة المتعهدة إنشاء سد جنة تقاضت /10,662,000/ دولار، تعويضاً عما أسمته عراقيل وتأخيراً في التنفيذ، وذلك من دون الاستحصال على موافقة الاستشاري المشرف ومكتب التدقيق الفني bureau veritas وبلا تقديم أي مستندات تبرر كلفة الضرر الذي يستوجب التعويض.

عُلم ان اتصالات بين حزبين معارضين تتكثف من أجل تأليف جبهة معارضة، لكن الخلاف حول بعض العناوين الكبرى لا يزال قائماً.

الجمهورية : أسرار

سفيرة أوروبية ممتعضة

علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الأوساط اللبنانية مع ملف قضائي حرّكه قضاء تلك الدولة.

المحاولة أُسقطت

أسقط مرجع كبير محاولة لجمع قطبين معنيين بأزمة قائمة بانتظار وعد بالأخذ بكامل ملاحظاته.

عوامل لن تتظهّر قبل سنوات

يؤكد ديبلوماسي عريق أنّ الذين يربطون ملفاً حساساً بعوامل خارجية لا يعرفون شيئاً في السياسة فهذه العوامل لن تتظهّر قبل سنوات.