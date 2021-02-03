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التعاون العراقي - اللبناني : العراق يبيع النفط للبنان مقابل منتجات طبية وخدمات استشارية

3
FEBRUARY
2021
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قرار عراقي من مختلف القوى السياسية الرئيسية بدعم لبنان

الأخبار :  أعلنت الحكومة العراقية أمس موافقتها على بيع 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان «واسترداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية مصنّعة في لبنان وخدمات استشارية».

 

وأكدت الحكومة العراقية، في بيان عقب جلستها الأسبوعية، «الموافقة على المقترحات المثبتة من قبل وزارة المالية بشأن التعاون العراقي اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان أصولياً لمدة سنة واحدة». ومن المنتظر أن تتكشّف تفاصيل الاتفاق في الأيام المقبلة.

 

وسبق لوفد عراقي وزاري أن زار لبنان للبحث في التعاون المشترك، إضافة إلى زيارة قام بها وزير الطاقة ريمون غجر واللواء إبراهيم لبغداد، نهاية العام الماضي، أدّت إلى تثبيت الاتفاق، قبل تكليف لجنة تقنية من الدولتين بمتابعة تفاصيله.


وتأتي موافقة الحكومة في بغداد أمس في سياق قرار عراقي من مختلف القوى السياسية الرئيسية، بدعم لبنان بما أمكن من النفط وغيره، منذ العام الفائت. وتعزّز هذا القرار بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020.


وكانت بعض القوى السياسية اللبنانية والعراقية تتحدّث عن «فيتو» أميركي وضعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمنع بغداد من تقديم أي عون لبيروت. ولم يتّضح بعد ما إذا كان القرار الصادر أمس قد حظي بضوء أخضر أميركي، أم أن الحكومة العراقية قررته من دون أيّ تدخل من إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن.

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