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فقدان حاسّة الشم : الأسباب والعلاج (بقلم د. حنينا ابي نادر)

2
FEBRUARY
2021
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يُعتبر فقدان حاسّة الشمanosmia  ، في أيامنا هذه ، مؤشرًا على ضرورة التأكّد من الإصابة بفيروس كورونا وخصوصًا عندما يكون مصحوبًا بالحمى ، أو السّعال ، أو التّعب ، أو الألم العضلي ، أو التهاب الحلق ، أو ضيق التنفّس . وتختلف أسباب هذه الحالة ؛ فمنها المتعلّقة بالعُمر ، والإنفلونزا ، والتهاب الأنف غير التحسّسي ، والسلائل الأنفية nasal polyp ، وإدخال الزنك عن طريق الأنف ، والتعرّض للإصابة بالرأس ، وتعاطي التّبغ وصولاً إلى مرض الزهايمر ومرض باركنسون . ويفقد أربعون إلى ستين في المئة من الأشخاص المُصابين بفيروس كورونا حاسّةَ الشم ، وعادةً ما يبدأ ذلك بشكلٍ سريع خلال الأسبوع الأول ويُمكن أن يدوم من أسبوعٍ واحد إلى ثلاثة أشهر (5% من الحالات هي حالات لا يُمكن إصلاحها) . 

وقد يُعاني المريض أيضًا من شذوذٍ في حاسّة الشم parosmia ، والبعض قد يُصاب بخلل الذوق dysguesia . ولقد أفاد البعضُ بأنّ الروائح الطيّبة أصبحت كريهة بالنسبة لهم . وفي هذا الصدد ، أظهرت دراسات حديثة أنّ الأشخاص الذين يُعانون من أعراض فقدان حاسّة الشم قد يُصابون بمضاعفات أقلّ للفيروس لأنّ الفيروس يدخل بنسبةٍ أقلّ إلى الرئتين مما يتسبّب بالتهابٍ أقلّ في الرئة في المرحلة الثانية .

وبمجرّد فقدانكم لحاسّة الشم ، ستقلّ حاسّة الذوق لديكم أو ستفقدونها تمامًا (ويشمل ذلك الطَّعم الحلو ، والمالح ، والحامض ، والمرّ ، والأومامي umami) . ومن المهمّ جدًا معرفة أنّ ليس كل المرضى الذين يُعانون من فقدان حاسّة الشم هم مُصابون بالكورونا ، كما لا يمكننا القول إنّ الذين لا يزالون يشمّون هم غير مُصابين بهذا الفيروس الشيطاني المسمّى كورونا . ومن هنا، تجدر الإشارة إلى أهمية الاتصال بطبيبكم من أجل متابعة حالتكم وتشخيصها . والعلاج يَكمُن ببساطة في معالجة السبب وانتظار تلاشي الأعراض . 

للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي : hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي: 03-944331(مختبر  Saint Michelفي أنطلياس) .         

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