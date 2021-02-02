بعد فرار قاتل زينة كنجو الى تركيا... اليكم جديد هذه القضية!

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن وكيل عائلة الضحية زينة كنجو، المحامي أشرف الموسوي أشار الى أن "زوجها إبراهيم غزال تمكن من الفرار الى تركيا بعد وقت قصير من ارتكابه جريمة قتل زينة خنقا، "بكتم النفس" كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة".



وأفاد الموسوي أنه "يتجه الى تقديم طلب استرداد الزوج المتواري عن الأنظار أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك سندا الى المعاهدة القضائية الموقعة بين لبنان وتركيا حول تسليم المطلوبين".



وكان غزال أقدم على خنق زوجته يوم السبت الماضي في منزلهما في عين المريسة.