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ظهور طبقات خفيفة من الغبار غداً.. ومتى تعود الامطار؟

2
FEBRUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب.
- معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية، كما يتوقع ان تشتد ليلا جنوب شرق البلاد مترافقة ببرق ورعد وثلوج على 1800 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار محلية صباحا خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية وثلوج على 1600 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق المرتفعات من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - شرقية الى جنوبية - شرقية ، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65%.
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,35
- ساعة غروب الشمس: 17,9

 

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