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مقتل زينة كنجو ... تفاصيل جديدة تُكشف!

2
FEBRUARY
2021
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ناشد والد الضحية زينة كنجو، المفجوع بقتل ابنته عبر "سكاي نيوز" بإلقاء القبض على زوجها المشتبه فيه بقوة، وتطبيق القانون بحقه"، مشيراً إلى أنه "ما يزال حراً طليقاً يعمل على نشر الأخبار الملفقة".

 

وقُتلت زينة خنقاً على يد زوجها المدعو إبراهيم، يوم السبت، في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

ودعا أب الضحية، الجهات الأمنية المختصة إلى إلقاء القبض على القاتل الذي ما زال "حرّاً طليقاً يرسل الأخبار الملفقة عن ابنتي وإعدامه على الفور".


وقال كنجو، ابن بلدة السنديانة في قضاء عكار شمالي لبنان: "كيف لهذا المجرم أن يسرح ويمرح أمام ناظري الدولة اللبنانية؟ أين القضاء المختص وأين قوى الأمن من كل ذلك".

 

وأضاف والد الضحية المكلوم، "تواصلت صباحاً مع عقيد في قوى الأمن الداخلي وطالبته بإلقاء القبض على هذا المجرم".

 

وأشار إلى أن "هذا الزواج عمره أشهر ولا يتعدى السنة"، وقال " كانت ابنتي تعمل في مجال عرض الأزياء وذات سمعة شريفة. وذات يوم أقيمت حفلة تكريم لها وتعرف عليها في هذه المناسبة وهو في الأساس ابن مدينة طرابلس، إلا أنه يسكن في بيروت وطلب يدها على أنه مهندس، لكني لم أكن متأكداً من ذلك، وتم الزواج بسرعة بسبب جائحة كورونا دون حفل زفاف وذهبت معه إلى منزلها الزوجي في بيروت".

 

وأضاف "المغدورة واحدة من بين أبنائي الستة، ولم أكن أعلم بحدوث مشاكل بينها وبينه إلا قبل يومين عندما سمعت شيئاً من هذا القبيل، وعلمت بأنها عملت على محاصرته بالقانون وكلفت محامياً في "قضية التعنيف" .

 

وعندما سُئل الأب حول نوعية الأعمال التي كان يقوم بها الصهر المتهم بالقتل، أجاب "يشتغل في كل شيء حرمه الله" كما استنكر بشدة الكلام الذي بثته قناة تلفزيونية، ليل السبت، من خلال رسالة صوتية أرسلها الزوج القاتل يتهم بها زوجته بالخيانة.

 

من جهة أخرى، أوضح محامي الضحية أشرف الموسوي، أنه "تم التعرف على مكان القاتل، فهو غادر لبنان إلى الخارج".

 

وأضاف الموسوي أن "مصادر أمنية مواكبة للتحقيق جزمت أن المجرم زوج المغدورة غادر لبنان في الثامنة والنصف من صباح السبت الواقع في 30 كانون الثاني 2021 عبر مطار رفيق الحريري الدولي متجهاً إلى إسطنبول.

 

وعند وصوله إلى اسطنبول - وبحسب المصادر الأمنية عينها - قرابة الظهر اتصل بصديق له وطلب منه إبلاغ القوى الأمنية بحصول الجريمة".

 

وتابع المحامي، " كان والد الضحية قد حاول الاتصال بها وتم هذا الاتصال قرابة منتصف الليل أي فجر السبت فطمأنته بأنها سعيدة وكانت تدخن الأرجيلة ."

 

وتوقّع الموسوي، أن "تكون الجريمة قد حصلت بين الساعة 12 ليلاً من فجر السبت وبين الخامسة أي قبل وصوله إلى المطار ليستقل الطائرة".

 

ويرى المحامي الموسوي، أن "هذه الجريمة كان مخططاً لها لكون المجرم كان قد اقتنى تذكرة سفر بمسار "إسطنبول - بيروت – إسطنبول".

 

وبحسب المحامي، فقد قدم المشتبه فيه إلى لبنان في 22 من كانون الثاني، ونفذ جريمته بعد استدراج الضحية قبل مغادرته، بينما كان الحجز مؤكدًا.

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