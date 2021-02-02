الإغلاق كان مفيداً .. ولكن!

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أكد نقيب المستشفيات شرف أبو شرف، في حديث لـ"صوت لبنان"، انه "مما لا شك فيه ان اغلاق البلد خفف نسبة الدخول الى المستشفيات وأراح القطاع"، وأضاف: "لا بد من إعادة فتح البلد تدريجا مع التشدد في الاجراءات، وهذه التوصية سنتقدم بها للجنة كورونا والأرجح أن يتم اعتمادها".



كما شدد أبو شرف على أن "الناس تحتاج لتأمين لقمة عيشها لأن الدولة غير قادرة على ذلك، لكن مع إبقاء المقاهي والمطاعم والملاهي ودور العابدة ومراكز التجمعات مقفلة لأنه من الصعب جدا أن تتقيّد بالتدابير وهذا ما اختبرناه سابقا وأدى الى كوارث صحية".