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ابي رميا: سيتم تدشين مركز دواء في مستشفى البوار الحكومي لتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين في جبيل وكسروان

2
FEBRUARY
2021
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زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة حيث اطلع على مستجدات اصابات كورونا في لبنان وقضاء جبيل وطلب ابي رميا بزيادة عدد فحوصات PCR للمخالطين الذين يعانون من عوارض، التي قدمتها الوزارة لقضاء جبيل تحت اشراف طبيب القضاء دكتور وسام سعادة والتي تجرى أسبوعيا في مجمع الرئيس ميشال سليمان الرياضي، وذلك بناء على طلب من خلية الأزمة في جبيل.
 
ولدعم القطاع الطبي لمواجهة كورونا، أبلغ حسن ابي رميا ان الوزارة وضعت بتصرف مستشفيات المنطقة عدداً من التجهيزات أهمها آليتين من الاوكسيجين  high flow لكل من مستشفى سيدة ماريتيم وسيدة المعونات الجامعي.  
 
وبعد ان أمنت وزارة الصحة مساهمة مليار ليرة لمستشفى قرطبا الحكومي لتجهيزها بغرف للعناية بمرضى كورونا، طالب ابي رميا بتأمين ما يتطلب لتسريع التجهيز وبناء لذلك، سيزور هذا الاسبوع فريق متخصص من الوزارة المستشفى للكشف على سير الأعمال ولتحديد ما يلزم للانتهاء من الاشغال في اسرع وقت ممكن.
 
ومن ناحية أخرى، وبعد التطرق الى المشاكل التي يعانيها سكان جبيل وكسروان لجهة تأمين الدواء من وزارة الصحة في منطقة الكرنتينا ولتخفيف الأعباء اليومية، أعلن أبي رميا أنه بالتنسيق مع وزير الصحة سيتم تدشين مركز للدواء في مستشفى البوار الحكومي حيث يقدم المواطنون طلبات الحصول على الأدوية ويستلمونها ايضا من المركز وذلك دون تحمل مشقات النقل الى بيروت كما يحصل حاليا.
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