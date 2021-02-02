خبر سار من ابيض عن لقاح كورونا

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علّق مدير مستشفى الحريري فراس أبيض، على مقال من صحيفة "نيويورك تايمز" عن لقاح كورونا.

وكتب أبيض في تغريدةٍ على حسابه عبر"تويتر"، أخبار جيدة عن اللقاح: "من بين 7500 شخص تقريبًا تلقوا أحد اللقاحات الخمسة في تجربة بحثية، لم يتوف شخص واحد بسبب كورونا، ويبدو أن عددًا قليلاً فقط من الأشخاص دخلوا المستشفى، ولم يبقى أي منهم في المستشفى بعد 28 يومًا من تلقيه اللقاح".

وأضاف، "لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان"، لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن مأساة البلدان الفقيرة يمكن أن "تصبح مأساة لكل بلد".

وختم أبيض، قائلاً:"كلما انتشر الفيروس، وكلما طالت مدة تطعيم الناس، زادت فرصة استمرار الفيروس في التحور بطرق تعرض العالم كله للخطر".