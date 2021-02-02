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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 شباط 2021

2
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 الأخبار : «التخبيص» عن بُعد: ضعف المستويات آتٍ

ماكرون وبري يحرّكان التأليف
نعمة وكارتيل الأفران «يكدشون» لقمة جديدة من رغيف الخبز

 

 


الديار : الحريري يتلقى جرعة دعم من بري: اضعاف موقف عون التفاوضي
باريس تنتظر اجوبة من الرياض والتصعيد مع طهران يعقد الموقف؟
«النار تحت الرماد» امنيا...والتطور التقني لحزب الله يقلق اسرائيل

 

 

 

نداء الوطن : "حزب الله" على خط التأليف: "أبو عبدو" العهد!
عين التينة "تناطح" بعبدا: تنديدٌ بـ"الثلث" وتمسُّكٌ بـ"المالية"

 

 

 

البناء : إدارة بايدن تردّ على ماكرون والسعودية: شراكة الحلفاء في الملف النوويّ بعد العودة للاتفاق
المقاومة تُسقِط «مُسيَّرة إسرائيليّة»... وإبراهيم: لا أؤمن بالطائفيّة ولسنا في دولة حزب الله / برّي رسم خارطة طريق حكومية... عون: لم أطلب الثلث المعطل... والحريري: أفوّضه

 

 

 

اللواء : بعبدا تصطدم «بالشراكة الدستورية: الرئيس يسمي الوزراء وفقاً للمصلحة العليا»!
إرباك صحي: تمديدلا تمديد.. ومعيشي: دعم على الورق وارتفاع 50٪ للمحروقات والخبز والضروريات

 

 

 

النهار : "الثلث المعطل" بلا حلفاء... حلحلة ام تعقيد ؟

 

 

 

الجمهورية : باريس بدأت تحركها .. وواشنطن تؤيد

 

 

 


the daily star: Berri blames veto power demand for Cabinet deadlock

 

 

 

l'orient le jour : I – Dix ans après les printemps arabes, une génération en rupture avec l’ancien monde

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