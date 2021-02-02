عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 شباط 2021

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الأخبار : «التخبيص» عن بُعد: ضعف المستويات آتٍ

ماكرون وبري يحرّكان التأليف

نعمة وكارتيل الأفران «يكدشون» لقمة جديدة من رغيف الخبز







الديار : الحريري يتلقى جرعة دعم من بري: اضعاف موقف عون التفاوضي

باريس تنتظر اجوبة من الرياض والتصعيد مع طهران يعقد الموقف؟

«النار تحت الرماد» امنيا...والتطور التقني لحزب الله يقلق اسرائيل

نداء الوطن : "حزب الله" على خط التأليف: "أبو عبدو" العهد!

عين التينة "تناطح" بعبدا: تنديدٌ بـ"الثلث" وتمسُّكٌ بـ"المالية"

البناء : إدارة بايدن تردّ على ماكرون والسعودية: شراكة الحلفاء في الملف النوويّ بعد العودة للاتفاق

المقاومة تُسقِط «مُسيَّرة إسرائيليّة»... وإبراهيم: لا أؤمن بالطائفيّة ولسنا في دولة حزب الله / برّي رسم خارطة طريق حكومية... عون: لم أطلب الثلث المعطل... والحريري: أفوّضه

اللواء : بعبدا تصطدم «بالشراكة الدستورية: الرئيس يسمي الوزراء وفقاً للمصلحة العليا»!

إرباك صحي: تمديدلا تمديد.. ومعيشي: دعم على الورق وارتفاع 50٪ للمحروقات والخبز والضروريات

النهار : "الثلث المعطل" بلا حلفاء... حلحلة ام تعقيد ؟

الجمهورية : باريس بدأت تحركها .. وواشنطن تؤيد



the daily star: Berri blames veto power demand for Cabinet deadlock

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