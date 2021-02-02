أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 2 شباط 2021

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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قرأ مصدر سياسيّ في كلام رئيس مجلس النواب عن شروط مبادرته لحل الأزمة الحكوميّة وتعقيب رئيس الجمهورية بداية حلحلة وليس فتحاً لسجال، خلافاً لما تم تداوله. فمعيار وزراء تسمّيهم الأطراف بمعيار «ليسوا معنا وليسوا ضدنا» بدا مقبولاً في تعقيب رئيس الجمهورية وعقدة الثلث المعطل تمّ فتح الباب لتجاوزها.

كواليس

استغربت مصادر دبلوماسية الإصرار الخليجي على دمج مرحلتين يتحدّث عنهما الأميركيون عن إيران، في الأولى عودة ثنائية أميركية إيرانية لمظلة الاتفاق النووي، وفي الثانية ومن قلب الاتفاق يناقش الباقي وفيه بحث بشراكة الحلفاء وملف الصواريخ وقضايا المنطقة. وهذا يعني إخضاع هذه العناوين لشرط القبول الإيراني وليس وضعها شرطاً مسبقاً على إيران.

نداء الوطن : خفايا

نُقل عن مرجع رقابي قوله في مجلس خاص: الفساد من قبل المعنيين في الحكومة الحالية في ملف الدعم والتلاعب بالكميات والاعتمادات يوازي بقيمته النقدية وتأثيره الاقتصادي ملفات فساد متراكمة على امتداد عشرات السنوات.

تردد أنّ هناك بلديات تعمد إلى إعطاء تراخيص وهمية لاستصلاح الأراضي لتغطية السطو على الأملاك العامة والأراضي المشاعية.

يعاني مرجع قضائي إرباكاً في كيفية مقاربة ملف التحويلات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان في ظل تعارض المصالح الذي يحول دون مقاربة الملف بشفافية.



اللواء : أسرار

لغز

قطعت بعض المصارف شوطاً في إعادة هيكلة أوضاعها، بعيداً عن الإعلام أو الكشف عن ذلك؟



غمز

لجأت جهات حزبية إلى تمرير معلومات أو نفي معلومات عن طريق أوساط، ومعلومات عبر وسائل إعلام محايدة، لكن تتقاطع المصالح معها..



همس

اعتبرت مصادر طبية دولية أن إجراءات الإقفال سمحت بسيطرة نسبية على تفشي وباء كورونا في المجتمع..