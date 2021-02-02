معلومات أمنية : «النار تحت الرماد» .. "المستقبل" : لدى الحريري ملاحظات على التشكيلات العسكرية تحديداً في الشمال

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الديار : تتواصل التحركات في «الشارع» الطرابلسي مع استمرار قطع الطرق والتحركات «المنضبطة»، تشير المعلومات الامنية الى ان «النار» لا تزال تحت «الرماد» في اكثر من منطقة والامور تحتاج الى اكثر من متباعات امنية لوقف التدهور، خصوصا ان ثمة اكثر من جهة تحرك الشارع لاهداف مشبوهة...

في هذا الوقت تؤكد التحقيقات الاولية مشاركة»متشددين» اسلاميين في الفوضى المنظمة في المدينة، ويجري الان التوسع في التحقيق، ووفقا للمعلومات، فمن شارك في احداث طرابلس مجموعات سبق وشاركت في أعمال الشغب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، وبات لدى الأجهزة الامنية أدلة مثبتة حول الجهات التي تديرها وترعاها ماليا وسيصار الى ملاحقتها وتوقيفها.

في المقابل، تصر مصادر تيار المستقبل على اعتبار ما جرى في عاصمة الشمال، مخططا انقلابيا كان يسعى لدفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار، مشيرة الى انه لن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يمارسها العهد.. ولفتت تلك الاوساط الى ان لدى الرئيس المكلف سلسلة من الملاحظات على التعيينات والتشكيلات التي جرت أخيراً في المؤسسة العسكرية، تحديداً في الشمال، وهذا ما يفسر انتقاداته للجيش في كيفية تعامله مع الاحداث هناك.