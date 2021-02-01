ولعت بين هدى و ديما

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انتقدت الإعلامية هدى شديد ديما صادق وبرنامجها وجاء في تغريدتُها : احتجاجات طرابلس قلنا محقة والمواجهات بين المحتج والعسكري قلنا فقير بوجه فقير. سألنا مين احرق بلدية طرابلس؟ وقلنا أكيد مش بيّاع الكعكة ولا بياع القهوة ولا بياع بسطة الخضرة والفواكه. الحكي الصادق انك ما تستغلي تساؤلات زملائك لتركب معك حلقة وما تستغلي وجع الناس لتحصّلي جمهور .

وجاء رد ديما صادق: هدى.... حبيبتي انت اكيد اكيد مش عم انتقدك. اكيد. انت مش انا اللي بشهد عن مهنيتك. انا عم احكي عن الجو العام بالبلد اللي عم يسأل و مش حدا معين.

ثم عادت وردت هدى: وانت صديقتي واختي ومش بس زميلتي ديما بس مش ظابطة انك تحطي تساؤلاتنا مجتزأة ويبيّن انو نحنا مش شايفين ولا حاسين بوجع اهل طرابلس . انا بنت هالبيئة وعايشة مع اهلها كل معاناتهم ووجعهم والاستغلال اللي عاشوه بكل جولات العنف. فقط للتذكير