إجتماع إلكتروني للجنة الاقتصاد والتجارة لمناقشة البطاقة التمويلية وخطة ترشيد الدعم

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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والسادة النواب أمين شري، ميشال ضاهر، روجيه عازار، علي درويش، ألكسندر ماتوسيان وشوقي الدكاش

بعد كلمة ترحيب وضع النائب البستاني السادة الأعضاء في أجواء اللقاء الذي عقده بمشاركة النائب الدكتورعلي بزي مع دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وذلك عقب اجتماع الخميس الماضي لأعضاء لجنة الاقتصاد. ومما قاله البستاني "أن الاجتماع مع دولته كان كالعادة إيجابياً جداً وقد وضعناه أنا والدكتور بزي في حيثيات عمل لجنة الاقتصاد والتجارة".

ومن ثم ناقش اعضاء اللجنة المسائل المتعلقة بالبطاقة التمويلية وخطة ترشيد الدعم.

هذا وقد تابع اعضاء لجنة الاقتصاد باهتمام وقلق حول الموازنة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وسيكون لهم الملاحظات في المكان والزمان المناسبين.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة وهي ستستكمل اللقاءات مع السادة الوزراء والمعنيين من ذوي الاختصاص.