معلوف: "برّي يفضح الحريري!"

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علّق عضو تكتل لبنان القوي النائب إدي معلوف على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أشار فيه الى أن "كتلة التنمية والتحريري إلتزمت بمعيار تشكيل الحكومة، فأقدمت على تسمية أسماء ليست وليست ضدها، هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء".



وكتب معلوف في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "بعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ها هو الرئيس برّي يفضح رئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ويدحض مقولة انه يشكل حكومة إختصاصيين مستقلين لوحده "بالتشاور" مع رئيس الجمهورية".



وأضاف، "وقت كنا نقول الحريري ما عم بقول الحقيقة، (تما نقول شي ثاني) كان المستقبل يقوّم الدنيا علينا!".

وختم تغريدته قائلاً "انشالله تكون توضّحت الأمور بذهن البعض".