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قرار مهم من الوزير نعمة حول أسعار الدقيق

1
FEBRUARY
2021
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نظرًا الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح  في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظًا على الأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، قرر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ما يأتي:
 
 حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //980.000 ل.ل.// (تسعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
 
حدّد سعر طن دقيق القمح  "Zero" فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.220.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
 
حدّد سعر طن دقيق القمح "Extra" فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.270.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
 
حدد سعر طن دقيق القمح "Super Extra" فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.500.000 ل.ل.// (مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
 
 
 
تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي:
 
مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل
 
مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل
 
مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل
 
مسافة 86-130 كلم سعر النقل: 65,0000 ل.ل
 
 
 
وبناءً على ارتفاع سعر طن الطحين، وبناءً على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:
 
 -ربطة حجم كبيــــر: زنة 930 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
 
-ربطة حجم وســـط: زنة 450 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
 
وقد أكد الوزير نعمه بأنه سيتم خفض سعر ربطة الخبز بحال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالمياً.
 
 
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