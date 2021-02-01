هيئة قضاء ومجلس قضاء زحلة يستنكران التعرض لمنزل النائب سليم عون

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صدر عن هيئة قضاء زحلة ومجلس قضاء زحلة في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعد موجة الخطف والسرقة والتعدي على الاملاك في اكثر من حي في زحلة ، ها نحن اليوم امام تعد من نوع آخر ، تعد على الكرامات ، بحيث قامت مجموعة من المشاغبين اتوا من تعلبايا وعلى رأسهم المدعو ملحم الحشيمي الذي عرف عن نفسه في الفيديو المنشور على مواقع التواصل والذي يظهرون في خلاله بوضوح التعدي على منزل النائب سليم عون . امام هذا الواقع ، يستنكر كل من هيئة قضاء زحلة ومجلس القضاء في التيار الوطني الحر هذا التصرف خصوصا ان المعتدين اطلقوا العبارات المليئة بالاساءات والكلمات النابية .. وتمنيا على الفاعليات السياسية والحزبية والروحية في المدينة التنبه لمثل هذه التعديات لا سيما ان النائب عون يثبت في كل يوم نزاهته واصراره على احترام القوانين كما تتمنى عليهم التحرك في اتجاه الدفع لمجابهة هكذا تصرفات منعا للفتنة واسترسال البعض بتكرار مثل هذه الظواهر المرفوضة ..وهنا تتساءل الهيئة كما المجلس اين هم من يسمون نفسهم بالثوار من تصويب بوصلة غضبهم على من اعاث بالبلاد فسادا وهدرا للمال العام بدلا من التجني على نائب لم تتلوث يداه بهذه الزواريب . ويبقى التعويل اليوم وفي كل يوم على ان تأخذ القوى الامنية دورها في تحمل مسؤولية حماية المواطنين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة .