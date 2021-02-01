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طقس مستقر.. متى تعود الامطار؟

1
FEBRUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي في درجات الحرارة، ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب.
الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1300 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1500متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا على المرتفعات مساء، وبعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات كما يتوقع هطول امطار متفرقة في الفترة المسائية خصوصا في المناطق الداخلية مع ثلوج على 1700 متر وما فوق.

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