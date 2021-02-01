مطرانيّة بيروت المارونيّة: إحتفال عيد مار مارون هذا العام من دون حضور رسميّ وشعبيّ

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بيان صادر عن أمانة سرّ مطرانيّة بيروت المارونيّة:

نظرًا للظروف الرّاهنة التي تمرّ بها البلاد، ولاسيّما الأوضاع الصحيّة المتأزّمة جرّاء جائحة كورونا، يحتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الإلهيّ، صباح عيد مار مارون، من دون حضور رسميّ وشعبيّ هذا العام، وذلك عند الساعة ١١ من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه ٩ شباط ٢٠٢١، يُنقل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ.



وإذا كانت الأحوال التي نعيشها غيّبت المظاهر الاحتفاليّة هذا العام، إلّا أنّ آلام المواطنين والصعوبات التي يعيشونها يوميًّا جرّاء الأزمات المختلفة على الأصعدة كافّة، سياسيّة كانت أم اقتصاديّة أم معيشيّة أم اجتماعيّة أم صحيّة، لن تغيب عن هذا الحدث، في صرخة جديدة تصل الى قلب الله، لعلّ صداها يوقظ ضمائر المسؤولين والمعنيين في الشأن العام.



وفي الختام، نسأل الله، بشفاعة أبينا مارون، أن يقصّر هذه الأيّام الصعبة ويشدّد إيماننا جميعًا.