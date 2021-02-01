فهمي : مخطط لإحباط هيبة الدولة في طرابلس

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الأنباء الكويتية : ميدانيا، انتقل وزير الداخلية محمد فهمي الى طرابلس صباح أمس، حيث تفقد مبنى البلدية المحترق برفقة رئيس البلدية د.رياض يمق، في وقت أقفل الجيش مداخل ساحة النور في المدينة استباقا لدعوات متجددة للاعتصام في هذه الساحة من جانب متظاهرين أتوا من بيروت للتضامن مع طرابلس.

فهمي وفي اتصال مع محطة «الجديد» قال: ان قوى الأمن لم تخطئ والجيش لم يقصر، مشيرا الى مخطط لإحباط هيبة الدولة في طرابلس، وقال: «نحن عملنا أكثر ما فينا».

وسئل: كان داخل سور السراي الحكومي نحو 600 رجل امن للدفاع عنها، ومتى كان الدفاع عن الموقع من داخل أسواره، وليس من خارج الأسوار؟

فأجاب، كان الاتكال على الجيش في الحماية الخارجية، لكن هجوم المتظاهرين على المبنى البلدي القريب، مجموعات مجموعات، والحرص على عدم هدر الدم، مكنهم من تنفيذ غايتهم، نافيا ان يكون هو من طلب من قوى الأمن عدم مبارحة أسوار السراي الحكومي. وأشار الى وقوع 72 إصابة بين الأمنيين، ومنهم 9 ضباط، إضافة الى 23 جنديا من الجيش.