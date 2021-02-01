أسرار الصحف ليوم الأثنين 1 شباط 2021

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اللواء : أسرار

همس

إصطدمت مساعي إنشاء تجمع سياسي بأصول التركيبة الميثاقية حرصاً من القيادات المعنية على تمثيل النسيج الوطني كاملاً في بنية التجمع!



لغز

تجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاً حول الملابسات اللوجستية التي أحاطت بأحداث طرابلس ليلة الجمعة، والثغرات الأمنية التي نفدت منها جماعات المشاغبين !





نداء الوطن : خفايا

تبيّن أن معايير احتساب مؤشرات الفقر لاستفادة الأسر الأكثر فقراً من برنامج المساعدات المموّل من البنك الدولي، تم تعديلها في برنامج المعلوماتية في وزارة الشؤون الاجتماعية على قياس جهات مهيمنة على الوزارة.

تردد أنّ المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان، لم تربط الصرّافين بين بعضهم البعض، بحيث استفاد أشخاص من إجراء عدة تحويلات عند أكثر من صرّاف.