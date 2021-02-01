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عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 شباط 2021

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 الأخبار: زيادة رساميل المصارف: بـ«الغش»... وبأموال مصرف لبنان

شروط الغرب تتجدّد: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف | حزب الله يستأنف الوساطة بين عون والحريري

 

 

 

الديار: تنافسٌ بين مجموعتين في طرابلس أدت الى اعمال التخريب : توقيف 25 متورطاً والتمويل داخليٌ وخارجي
حزب الله لـ«الديار» : المصلحة تقضي بالاسراع بولادة الحكومة ــ اوساط ديبلوماسية : انتهزوا «الظرف الدولي» للتشكيل

 

 

 

نداء الوطن : الراعي "يطارد" عون والحريري... ويحذّر من "فتح الأبواب للتخريب"
ماكرون ينسف "الثلث المعطل" وينسج "التصوّر المشترك" مع الرياض

 

 

 

اللواء : ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي.. وطرابلس تكشف «التورط السياسي»!
برّي لن يصمت طويلاً والراعي ينتقد وابراهيم يُحدث خرقاً بين بعبدا وبيت الوسط

 

 

 



البناء : واشنطن تهيّئ أوراقها للتفاوض من بوابة تظاهرات موسكو وتصعيد «قسد» في سورية
تجدُّد المواجهات في طرابلس.. و«القومي»: لمعالجة الفقر وتأييد الجيش وكشف العابثين / ماكرون لاتصالات محليّة بدأت مع عون.. وإقليميّة بدأت بابن سلمان.. لتعديل المبادرة

 

 

 

الجمهورية : وداعاً أبو الياس

 

 

 

النهار : هذا جدي ميشال الذي أحببت

 

 

 

the daily star: Hopes pinned on Macron to break Cabinet impasse

 

 

 

l'orient le jour: L’initiative Macron : vers une version revue et corrigée

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