عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 شباط 2021

A + A -

الأخبار: زيادة رساميل المصارف: بـ«الغش»... وبأموال مصرف لبنان

شروط الغرب تتجدّد: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف | حزب الله يستأنف الوساطة بين عون والحريري

الديار: تنافسٌ بين مجموعتين في طرابلس أدت الى اعمال التخريب : توقيف 25 متورطاً والتمويل داخليٌ وخارجي

حزب الله لـ«الديار» : المصلحة تقضي بالاسراع بولادة الحكومة ــ اوساط ديبلوماسية : انتهزوا «الظرف الدولي» للتشكيل

نداء الوطن : الراعي "يطارد" عون والحريري... ويحذّر من "فتح الأبواب للتخريب"

ماكرون ينسف "الثلث المعطل" وينسج "التصوّر المشترك" مع الرياض

اللواء : ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي.. وطرابلس تكشف «التورط السياسي»!

برّي لن يصمت طويلاً والراعي ينتقد وابراهيم يُحدث خرقاً بين بعبدا وبيت الوسط





البناء : واشنطن تهيّئ أوراقها للتفاوض من بوابة تظاهرات موسكو وتصعيد «قسد» في سورية

تجدُّد المواجهات في طرابلس.. و«القومي»: لمعالجة الفقر وتأييد الجيش وكشف العابثين / ماكرون لاتصالات محليّة بدأت مع عون.. وإقليميّة بدأت بابن سلمان.. لتعديل المبادرة

الجمهورية : وداعاً أبو الياس

النهار : هذا جدي ميشال الذي أحببت

the daily star: Hopes pinned on Macron to break Cabinet impasse

l'orient le jour: L’initiative Macron : vers une version revue et corrigée