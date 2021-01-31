جريمة مروعة في طرابلس... مواطن أطلق النار على عائلة وأصاب جميع أفرادها!

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قام المدعو (م. ب) ، بإطلاق النار على عائلة مؤلفة من 5 أشخاص في طرابلس.



وفي التفاصيل أن المدعو (م. ب) يسكن في باب التبانة ولديه عربة جر يبيع عليها بعض مشتريات الاطفال، عاد الى منزله فلم يجد العربة، فما كان منه الا أن توجه الى منزل عائلة سورية تسكن بجواره قرب جسر المشاة، وأطلق النار على العائلة التي كانت مجتمعة في المنزل، فأصاب جميع أفرادها وهم:

الاب خالد. ر، الابن احمد.ر (20 سنة)، الطفل حمزة.ر (10 سنوات)، الطفلة شيماء.ر (7 سنوات)، ابن عم الوالد علي. ر، ثم فر الى جهة مجهولة.



وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار، وتم نقل الجرحى الى المستشفى للمعالجة.