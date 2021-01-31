بالصورة: جدال بين الوزيرة بستاني ورنيم بوخزام

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حصل جدالٌ على التويتر بين وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني الخوري وإعلامية الlbc رنيم بو خزام التي انتقدت فيديو يظهر أولاد بستاني يطالبون بالتدقيق الجنائي قائلةً :" بغض النظر عن شو ما كان يكون الملف اللي عم ينحكى عنو، إقحام الأطفال في مواضيع أكبر من عمرن هو أمر مرفوض حقوقيا. رجاء ينترك للأطفال فرصة يعيشوا طفولتن بعيدا عن السجالات السياسية، أهلن حقّن يحكوا بهالمواضيع قد ما بدّن ويكون عندن الرأي اللي بدن ياه، بس مش حقّن إقحام أطفالن فيها!" .



فجاء رد بستاني سريعاً :" أولًا ما تعتلي همّ ترباية ولادي، هني عميربوا على حبّ الوطن... واذا هلقد بتهمك حقوق الاطفال، ياريت وقفتي حدّي لما انسبوا اولادي واتمنولن الشرّ. تانيًا الموضوع مش سياسي، حقّن متل ما حقّ كل مواطن يطالبوا بمستقبل أحلى لان هني المستقبل وكل شي عم نبني اليوم كرمالن هني."





