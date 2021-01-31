هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار تخص بالذكر الأب زياد الحداد

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رفعت هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر اليوم دعوات الشفاء لجميع المصابين بوباء كورونا.

متمنية ان يبعد الله المرض عن جميع ابناء لبنان راجية الشفاء العاجل لجميع المصابين في المستشفيات والمنازل.

وخصت بالذكر الأب زياد الحداد، الرئيس الإقليمي للآباء العزاريين في الشرق، الذي لم يتوانى يوماً عن خدمة ابناء بيروت وخاصة أبناء الاشرفية والرميل والمدور والصيفي وومساعدتهم في احلك الظروف.

طالبة من كل الأهالي وكل حسب ايمانه والطقس الذي يتبعه الاتحاد بالصلاة من منازلهم *عند تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد 31 كانون الثاني* من أجل جميع المرضى ومنهم الأب الفاضل زياد الحداد.