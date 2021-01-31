حمدان: لعدم تمييع التحقيق الجنائي وليشمل كافة الوزارات والادارات الرسم

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أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في ما يخص التدقيق الجنائي، انه يجب ان يتركز التحقيق اليوم على كل المفاصل الأساسية في البنك المركزي، وعدم تمييع التحقيق في الطرح الذي ينادي بأن يشمل التحقيق الجنائي كافة الوزارات والادارات الرسمية.

واكد العميد حمدان ان اليوم هناك حجر اساس في هيكل الفساد اسمه رياض سلامة المسؤول الأول عن سلامة النقد والحرص على عدم انهياره، في حين يسأل سلامة عن الأنهيار الذي اوصل اليه لبنان، ولا ينفع ما يسوقه سلامة بأنه كان ينفذ أوامر الحكومة أو سياسة الدولة، فهذا المنطق غير صحيح.

واعتبر حمدان ان التدقيق الجنائي مطلوب الآن وبأسرع وقت مطالبا بعدم تضييع الوقت بقنابل دخانية من هنا أو هناك.