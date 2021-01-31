سلسلة تمارين تدريبية للجيش في مناطق مختلفة

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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات جاء فيها: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 1 و4 و15 و19/2/2021، اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00، بتمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حية وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من تاريخ 31/1/2021 ولغاية 26/2/2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء، بتمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش ـ حامات، بولونيا، برمانا - العيون، عين سعادة، مجمع الحريري - كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.



ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1/2/2021 ولغاية 1/3/2021، بتمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.



ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 31/1/2021 و1 و2/2/2021 بين الساعة 7.30 والساعة 17.00 من كل يوم، بتمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية.



ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1 و2/2/2021 بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، بتمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.



ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1 و4/2/2021، بتمارين تدريبية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 31/1/2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تفجير تربل - طرابلس.



ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19 و21/1/2021 و19/2/2021 بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 برماية تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات.



ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18/1/2021 ولغاية 18/2/2021، بتمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.



ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1/1/2021 ولغاية 1/2/2021، بتمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".