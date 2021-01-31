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القنصل نصري نصري لحود نعى النائب ميشال المر: غيّب الموت اليوم قامة متنية عريقة وشخصية وطنية صلبة

31
JANUARY
2021
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نعى رئيس الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات القنصل المحامي نصري نصري لحود، دولة الرئيس ميشال المر، وهو أحد مؤسسي الاتحاد ومن رجالات الوطن الكبار.

وجاء في النعي:

غيّب الموت اليوم قامة متنية عريقة وشخصية وطنية صلبة، اعطت الحياة السياسية اللبنانية نكهة مميزة، وطبعت عقودًا من تاريخ لبنان الحديث المرتبط بتاريخ من العمل السياسي والاجتماعي الذي استمر نحو نصف قرن رافق في خلاله كبارًا من رجالات الوطن وهو منهم.

ميشال المر من طينة السياسيين المرموقين الذين مروا في تاريخ لبنان، تولى عدة مناصب وزارية ونيابية وهو الوحيد الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان، إضافة إلى توليه وزارات مختلفة منذ العام 1979، وهو من الذين حافظوا على مختلف اطياف المتن الشمالي في خلال الحروب الداخلية والخارجية على لبنان، وله أيادٍ بيض في مختلف المجالات من خلال الخدمات الكثيرة التي قدمها لاهل المتن ولبنان.

رحم الله رجل الدولة، واحد مداميك المتن، دولة الرئيس ميشال المر الذي انتقل إلى جوار ربه تاركاً لبنان وسط بحر من الأزمات.

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