شركة الـMEA تعلن الغاء رحلات الى السعودية وفرنسا

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط-الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء كل رحالتها إلى المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة - الدمام) ابتداء من يوم الإثنين الواقع فيه ١ شباط ٢٠٢١ ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ٨ شباط ٢٠٢١ باستثناء رحلة واحدة ستسيرها يوم الخميس الواقع فيه ٤ شباط ٢٠٢١ كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.



كما أعلنت الشركة عن إلغاء رحالتها التي تسيرها الى مطار شارل دو غول - فرنسا أيام الاثنين – الاربعاء – الخميس والسبت والابقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثالثاء و الجمعة و الأحد (٢ و ٥ و ٧ شباط).





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