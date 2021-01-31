اميل اميل لحود نعى المرّ: لقد كان الراحل علامةً فارقة في السياسة اللبنانيّة

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صدر عن النائب السابق اميل اميل لحود البيان الآتي: تبلّغنا بحزنٍ شديد نبأ رحيل النائب ميشال المر، وقد كنّا نتابع وضعه الصحي، خصوصاً بعد إصابته بفيروس كورونا الذي يحصد الكثير من المحبّين.

وأضاف: لقد كان الراحل علامةً فارقة في السياسة اللبنانيّة، خصوصاً في وقوفه الى جانب المتنيّين وخدمتهم، وقد عايشته عن قرب، خصوصاً خلال ولايتي النيابيّة، وتعلّمتُ منه الكثير أيضاً.

وختم لحود: نتوجّه بأحرّ التعازي لعقيلته وأفراد أسرته، ولعائلته المتنيّة الكبيرة التي تضمّ الكثير من المحبّين، خصوصاً في بلدته بتغرين.