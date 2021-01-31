الطريق من دير الزور حتى حمص جاهز ومؤمّن مئة بالمئة

A + A -

الوطن السورية : أكد رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور، قائد الفرقة 17، اللواء نزار الخضر، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوضع في البادية الشرقية، حيث يمشط الجيش العربي السوري المنطقة من بقايا فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، «جيد ويمكن القول إنه ممتاز»، لأن وحدات الجيش العربي السوري منتشرة على المحور بالكامل.

وأوضح اللواء الخضر، أن «مجموعات ارتدت لباساً لأحد الأصدقاء، واقتربت من الطريق وغدرت بنا، وهي مؤلفة من خمسة عناصر إرهابية وسيارة (بيك آب) دفع رباعي ورشاش 23 مم، وقد تمكنا خلال 24 ساعة من متابعتهم وملاحقتهم في الصحراء والقضاء على أفراد مجموعة بالكامل وتدمير (البيك آب) وأسلحتهم بالكامل، وإحضار جثث هؤلاء الإرهابيين إلى مدينة دير الزور، وهذه هي الضربة الأولى للمجموعات المسلحة الإرهابية، وهم من اعتدى على حافلات الركاب في الطريق العام».



ولفت اللواء الخضر إلى أنه «في صباح اليوم الثاني تمت متابعة التفتيش في الصحراء وأطراف محور دير الزور تدمر بالكامل، وتم أيضاً القضاء على مجموعة مسلحة إرهابية ثانية، مؤلفة من ثلاثة عناصر إرهابية وسيارة (بيك آب) مركب عليه رشاش 23 مم، وقد تم قتلتهم وإحضار جثثهم التي تم مشاهدتها من قبل الإعلاميين»، مؤكداً أن الطريق من دير الزور حتى حمص جاهز ومؤمن مئة بالمئة، وعناصر الجيش منتشرة على جوانبه، ولا يمكن أن يشوبه شيء من الآن فصاعداً».



اللواء الخضر شدد على أن «تنظيم داعش الإرهابي وأعوانه لن تقوم لهم قائمة بعد الآن، فالجيش العربي السوري يتابع التفتيش في الصحراء وفي كل الأماكن»، وأضاف: «أينما يتواجدون (الإرهابيين) سوف نتابعهم ونقضي عليهم مهما كان الثمن»، مؤكداً أن «ما تنشره وسائل الإعلام المغرضة لا يهمنا، مهما طّبلوا وزمّروا وتحدثوا، فنحن سنتابع ملاحقتهم وتدميرهم وقتلهم وإنهاء وجودهم في الصحراء وغير الصحراء