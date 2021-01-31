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عناوين الصحف ليوم الأحد 31 كانون الثاني 2021

31
JANUARY
2021
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النهار : أي جديد لماكرون حيال "حرب الإلغاء" الحكومية؟

 

 

 


الديار : المبادرة الفرنسية تتحرك : ماكرون يؤكد لعون المساعدة بالملف الحكومي.. واتصالات تشمل الحريري وقيادات
المساعي تفشل في وقف التراشق الناري بين بعبدا وبيت الوسط فهل يقوم حزب الله بدور الاطفائي ؟
الجيش ينجــح في لجم التدهور في طرابلــس.. ولقاحان للجم كورونا في شباط

 

 

 


الأنباء الكويتية: روكز يتحدث عن فشل أمني.. و«المستقبل»: إننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة
الحذر مستمر بطرابلس.. و«التيار» يدعو الحريري للتوجه إلى بعبدا فوراً

 

 

 

 

الشرق الأوسط : إحباط محاولة لإقحام طرابلس في الفوضى بهدف {إسقاط} تكليف الحريري
وفق ما قاله لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين

 

 

 


الوطن السورية: وجهاء القبائل والعشائر العربية والكردية أكدوا وقوفهم يداً واحدة للحفاظ على السلم الأهلي … محافظ الحسكة لـ«الوطن»: رفض شعبي للوضع القائم وشروط تعجيزية لـ«قسد»

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