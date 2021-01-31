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الديار : برز امس اتصال الرئيس ماكرون بالرئيس عون والتداول معه في الاوضاع الراهنة وما آل اليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

وقالت مصادر مطلعة للديار بعد الاتصال ان التحرك الفرنسي سيستعيد زخمه بعد ان تهيأ الاجواء المناسبة لزيارة ماكرون لتفادي حصول صدمة غير ايجابية ثانية كما حصل سابقا.

وعلمت الديار ايضا ان اتصالات ماكرون ستشمل مسؤولين لبنانيين آخرين، منهم الرئيس الحريري، بالاضافة الى بعض القيادات السياسية تمهيدا لتهيئة اجواء لزيارة ناجحة للرئيس الفرنسي.

وكان مصدر نيابي مطلع على الاجواء الفرنسية قد اوضح للديار قبل خبر الاتصال، انه ينتظر حصول اتصالات فرنسية مع المسؤولين اللبنانيين في اطار الجوجلة التي تقوم بها باريس لتهيئة الاجواء المناسبة لزيارة ماكرون، ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يجري ماكرون اتصالات بمسؤولين لبنانيين آخرين، ومنهم الرئيس المكلف سعد الحريري. كما لم تستبعد قيام الموفد الخاص للرئيس الفرنسي بزيارة قريبة لبيروت.