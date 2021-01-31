الجيش ينجــح في لجم التدهور في طرابلــس

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الديار : تواصلات حركة الاحتجاجات امس في طرابلس وبعض المناطق بوتيرة تراجعية، لا سيما في ضوء الانتشار المكثف للجيش في المدينة والاجراءات الامنية المشددة التي اتخذت بعد احداث الخميس الماضي التي اشعلت المدينة.

وقطع المحتجون الطرقات واحرقوا الاطارات في بعض احياء طرابلس. كما نفذ عدد محدود من المحتجين وقفات واعتصامات امام منزل وزير الداخلية في قريطم ورياض الصلح ومناطق اخرى في البقاع والجنوب.

وترأس مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان الشدياق اجتماعا امنيا موسعا في طرابلس جرى فيه عرض الاجراءات الامنية المتخذة في المدينة.

واكد على اهمية التنسيق الكامل للجهود وتبادل المعلومات بين المؤسسات الامنية ، مؤكدا ايضا على استعداد الجيش لتقديم المؤازرة الفورية لتلك المؤسسات عند الضرورة بهدف حماية السلم الاهلي في المدينة ومنع اعمال الشغب.

وجدد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب امس، خلال اتصال مع مفتي طرابلس الشيخ محمد امام، ان اعمال الشغب التي حصلت والاعتداءات على السراي والمحكمة الشرعية والبلدية هي اعتداء على الدولة ولن تمر دون محاسبة.

وشدد خلال اتصال برئيس البلدية رياض يمق على ان احدا لن يستطيع طمس تراث طرابلس، مشيرا الى انه طلب فتح تحقيق شفاف في ما حصل في المدينة