درباس : أغلبية من أتوا الى طرابلس "في تلك الليلة" ليسوا من طرابلس

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الأنباء الكويتية : كشف الوزير السابق رشيد درباس في حديث تلفزيوني عن انه ابلغ وزير الداخلية محمد فهمي ظهر الخميس عن أنه وردتنا معلوماتنا عن التحضير لأعمال شغب في طرابلس، كذلك أرسلت رسالة الى الجيش اللبناني و«ذكرت فيها انها ستكون ليلة عرس للجيش اذا مرت على خير ولم يتحرك أحد»، مؤكدا أن «أغلبية من أتوا الى طرابلس في تلك الليلة ليسوا من طرابلس».

كذلك حمل درباس محافظ الشمال رمزي نهرا مسؤولية حرق مبنى بلدية طرابلس لأن رئيس البلدية رياض يمق التقاه الجمعة وأبلغه بالمعلومات عن أعمال شغب قد تطال البلدية وكان جوابه «كل شيء تحت السيطرة».