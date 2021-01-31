مستشفى الحريري: 106 إصابات و53 حالة حرجة ولا وفيات

A+
A-
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:
"عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 524 فحصا
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23
عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 903 حالات شفاء
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53
حالات وفاة: 0"