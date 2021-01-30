القومي: زج اسم الحزب بأحداث طرابلس وإشكال بيروت سلوك مشبوه

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دعا منفذ عام بيروت في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" بطرس سعادة، في بيان، الأجهزة الأمنية والقضائية الى "ملاحقة مطلقي الإشاعات ومروجي الأخبار الكاذبة، واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم".



ورأى أن "تعمد بعض الصفحات الزج باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي في الاشكال الذي حصل في شارع اللبان في الحمرا، هو سلوك مشبوه، تقف خلفه جهات تدفع بالأمور نحو التوتير والبلبلة. وليس مصادفة أن يزج باسم حزبنا باليوم ذاته، في أحداث طرابلس وفي إشكال بيروت".



وختم مطالبا الأجهزة المعنية ب"ملاحقة هؤلاء الأشخاص، وكشف الجهات التي يعملون لصالحها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحصينا لأمن بيروت وكل البلد".