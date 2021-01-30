ماذا دار في الإتصال الهاتفي بين الرئيسين عون وماكرون؟

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رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

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الرئيس ماكرون اكد على وقوف بلاده الى جانب لبنان

والرئيس عون جدد ترحيبه بزيارته للبنان

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل اليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي.

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجددا الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان.