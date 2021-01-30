جنبلاط " يتبرع" بمليون دولار..

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أعلنت المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية عن "تلقيها تبرعاً كريماً جديداً من معالي الأستاذ وليد بك جنبلاط بقيمة مليون دولار أميركي يُضاف إلى مساهماته السابقة لتأمين جهوزية المؤسسة في مواجهة وباء كورونا المستجد".

وأضافت: "هذه المساهمات أتاحت للمؤسسة إنشاء وتوسعة الأقسام التي خصصت للمصابين بالوباء والتي أضحت اليوم تتسع لمئة مريض موزعين على 76 سريراً استشفائياً عادياً و23 سريراً في قسم العناية المركزة".



وختمت: "إن المؤسسة، إذ تحيي معالي الأستاذ وليد بك جنبلاط، تثني على وقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة في كافة الظروف الإقتصادية والمالية والصحية الدقيقة".