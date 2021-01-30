شروف ردّاً على علّوش: إن أصبحتم أنتم من يحدّد المرجعيات التاريخية ويصنّفها فالدني آخر وقت

ردّ أمين سرّ المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني البروفيسور وسام شرّوف على الكلام الصادر عن النائب السابق مصطفى علّوش، قائلاً: "الرحمة أيضاً تجوز على روح الشهيد رفيق الحريري، الذي لم يكنَّ يوماً إلاّ المحبّة والتقدير لطائفة الموحدين الدروز، وعرف رغم كل النزاعات الداخلية كيفية التعاطي معها عكس ما يفعله اليوم من يضع نفسه متراساً لزعيم بوجه الآخر، وأخذ على عاتقه معركة هو بغنى عنها تحت أيّ ظرف".

وتابع: "لم نكن يوماً في جيب أحد، ولن نكون، وإن أصبحتم أنتم من يحدّد المرجعيات التاريخية ويصنّفها، فالدني آخر وقت".

وختم شرّوف بالقول: "لن نسكت عن حقّ الدروز ، مهما كلّف الأمر".